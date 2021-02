LKW-Fahrer verstorben

Nr. 0326

Alarmierte Rettungskräfte versuchten gestern Nachmittag im Ortsteil Baumschulenweg, einen LKW-Fahrer zu reanimieren. Autofahrer, die gegen 17.30 Uhr auf der Chris-Gueffroy-Allee aus Richtung Nobelstraße kommend in Richtung Späthstraße fuhren, bemerkten vor sich eine Sattelzugmaschine ohne Auflieger, deren Fahrer bereits langsam fuhr und immer langsamer wurde. Sie sahen, wie der LKW aus der Fahrspur geriet, gegen einen Lichtmast und in einen Begrenzungszaum einer Kleingartenanlage fuhr. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Passanten, Zeugen und die Besatzung eines alarmierten Einsatzwagens des Polizeiabschnitts 35 bargen den Fahrer. Eintreffende Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein und brachten den 58-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Todesursache dauern an.