Schwerer Diebstahl an Geldautomat endet mit Festnahme

Nr. 0317

Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 23 nahmen in der vergangenen Nacht in Kladow zwei Männer fest, als sie einen Geldautomaten aufbrechen wollten. Kurz vor 3 Uhr wurde in der Bankfiliale in der Sakrower Landstraße der Einbruchsalarm ausgelöst. Alarmierte Beamtinnen und Beamte sahen im Gebäude zwei mutmaßliche Täter und nahmen die beiden 20-Jährigen fest, die sich zuvor gewaltsam Zutritt zum Vorraum verschafft hatten. Das Duo wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und für das Fachkommissariat beim Landeskriminalamt eingeliefert. Das mutmaßliche Tatfahrzeug einer Mietfirma wurde zum Zwecke der Eigentumssicherung sichergestellt. Die noch andauernden Ermittlungen sollen am morgigen Tag zu einer Vorstellung beider Tatverdächtigen bei einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls führen.