Versuchter Taschendiebstahl in Warteschlange - Festnahme

Nr. 0314

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte des Abschnitts 52 einen mutmaßlichen Taschendieb in Kreuzberg fest. Eine 37-jährige Kundin stand gegen 17 Uhr in einer Warteschlange vor einem Lotto-Geschäft in der Bergmannstraße und spürte eine Berührung an ihrer auf dem Rücken getragenen Schultertasche. Als sie die Tasche zu sich nach vorn drehte, bemerkte sie, dass der sich auffällig dicht hinter ihr befindliche Mann eine Hand in ihrer geöffneten Tasche hatte und diese schnell herauszog. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Gneisenaustraße. Die Kundin sowie eine 32-jährige Zeugin verfolgten den jungen Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte, die den 18-Jährigen schließlich festnahmen. Der Festgenommene wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Fachkommissariat zur Bekämpfung von Taschendiebstahl beim Landeskriminalamt übergeben.

