Zum Schlafen auf die Gleise gelegt

Nr. 0303

Ein Mann aus Niederschönhausen suchte sich in der vergangenen Nacht ausgerechnet die Gleise der Straßenbahn aus, um dort zu nächtigen. Als es dann zu einem Polizeieinsatz kam, leistete er Widerstand und griff die Einsatzkräfte an. Die Besatzung einer Objektschutzstreife bemerkte gegen 0.15 Uhr in der Breite Straße in Pankow eine Person, die auf den in der Fahrbahn eingelassenen Tramgleisen lag. Eine Straßenbahn wurde deswegen bereits an der Weiterfahrt gehindert. Die Bediensteten stiegen aus und sprachen den Mann an. Dabei wurden sie von einem außer Dienst befindlichen Polizeibeamten sowie einem ebenfalls in seiner Freizeit befindlichen Mitarbeitenden der Feuerwehr unterstützt. Hinzu kam noch die Besatzung einer Funkstreife. Auf Befragen gab der 29-Jährige an, einfach nur schlagen zu wollen. Als mehrere Aufforderungen nicht zu einem Einlenken führten, zogen die Einsatzkräfte den Mann in Richtung Gehweg. Dabei versteifte er zunächst seinen Körper und schlug und trat dann nach den Ordnungshütern. Zudem biss er den Feuerwehrangehörigen in den Arm. Schließlich konnte der Mann mit vereinter Kraft zum Gehweg getragen werden, wo er plötzlich einen Krampfanfall erlitt und über Luftnot klagte. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach der ersten Behandlung ordnete ein Arzt die Einweisung in eine psychiatrische Abteilung an. Von den Einsatzkräften wurde niemand verletzt, der Feuerwehrmann trug eine leichte Bisswunde davon, die aber nicht behandelt werden musste. Der 29-Jährige sieht nun Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung entgegen.