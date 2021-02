Wohnmobil ausgebrannt

Nr. 0301

Gestern Abend brannte in Steglitz ein Wohnmobil vollständig aus. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet das Fahrzeug gegen 19 Uhr in Brand. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Flammen. Durch die Flammen und die starke Hitzeentwicklung wurde ein vor dem Wohnmobil geparkter Citroen stark beschädigt. Der Hund des Fahrzeughalters, der sich in dem Wohnmobil befand, konnte nur noch tot geborgen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.