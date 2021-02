Flasche auf Einsatzwagen geworfen

Nr. 0282

Durch einen Flaschenwurf wurde gestern Abend in Prenzlauer Berg ein Einsatzfahrzeug des Polizeiabschnitts 15 beschädigt. Zwei Polizisten befuhren mit dem VW mit Blaulicht und Martinshorn gegen 20.20 Uhr die Schönhauser Straße von der Eberswalder Straße kommend in Richtung Torstraße, als plötzlich eine Glasflasche im Frontbereich aufprallte und zerbrach. Dadurch wurden an dem Fahrzeug ein Scheinwerfer und Lack beschädigt. Die Beamten wurden nicht verletzt. Einen für den Wurf der Flasche Verantwortlichen konnten die Einsatzkräfte nicht ausmachen.