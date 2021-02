Koffer aus Auto gestohlen

Nr. 0281

Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5 nahmen gestern Nachmittag zwei Männer in Kreuzberg fest, nachdem die beiden einen Koffer aus einem Auto entwendet hatten. Der Besatzung einer Zivilstreife fiel gegen 16.25 Uhr das verdächtige Duo auf, als es sich an einem an der Kreuzung Ritter- Ecke Lobeckstraße geparkten Peugeot zu schaffen machte. Nachdem sie den Wagen gewaltsam geöffnet hatten, flüchteten beide mit einem aus dem Fahrzeug entnommenen Koffer. In der Nähe des Bethaniendamms konnten die 31 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen werden. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden sie der weiterermittelnden Kriminalpolizei überstellt. Der beschlagnahmte Koffer konnte dem Eigentümer ausgehändigt werden.