82-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Nr. 0275

Eine 82-jährige Fußgängerin ist gestern Nachmittag bei einem Unfall in Lichtenrade schwer verletzt worden. Die Frau überquerte gegen 17.45 Uhr die Buckower Chaussee über eine Fußgängerfurt in Richtung Richard-Tauber-Damm, als sie von einem Pkw erfasst wurde und stürzte. Am Steuer des aus der Halker Zeile abbiegenden Fahrzeugs saß eine 20-Jährige. Die Fußgängerin wurde am Kopf verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, konnte aber nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Buckower Chaussee war bis 20.30 Uhr teilgesperrt.