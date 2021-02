Drei Tote durch schweren Verkehrsunfall

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0271

In der vergangenen Nacht wurden im Ortsteil Plänterwald bei einem schweren Verkehrsunfall drei Insassen eines Pkw tödlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeugen soll der Audi, besetzt mit vier Männern im Alter von 19 bis 21 Jahren, gegen 22.40 Uhr auf der Straße Am Treptower Park mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Vor der Einmündung der Karpfenteichstraße soll der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Der Audi prallte mit großer Wucht gegen Straßenbäume, wurde in zwei Teile zerrissen und geriet in Brand. Ein Insasse verstarb noch am Unfallort, ein weiterer Insasse wenig später in einem Krankenhaus. Ein dritter Mitfahrer erlitt schwerste Brandverletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist der Mann heute Vormittag seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der mutmaßliche Fahrer des Audi, ein 21-Jähriger, wurde ebenfalls verletzt und in eine Klinik gebracht. Der junge Mann wurde im Krankenhaus festgenommen und soll heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin einem Haftrichter vorgeführt worden. Er wird der fahrlässigen Tötung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit tödlichem Ausgang verdächtigt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identifizierung der Verletzten und Toten dauern an und wurden von den Verkehrsermittlungsdiensten der Direktion 2 und Direktion 3 und der Staatsanwaltschaft Berlin übernommen.