Nach Ladendiebstahl – Detektiv von Fluchtfahrzeug erfasst

Nr. 0268

Mit einem Schock kam ein Ladendetektiv gestern Abend in Friedrichsfelde davon. Der 29-Jährige hatte in einem Supermarkt in der Sewanstraße gegen 19.45 Uhr eine Frau beim Diebstahl von Lebensmitteln aufgegriffen.

Im Zuge der Feststellung der Identität der mutmaßlichen Diebin gab diese an, dass sich ihr Personalausweis im Auto befinde. Der Ladendetektiv begleitete sie nach draußen, doch die Aufnahme der Personalien scheiterte, da die Frau den Mann beiseite schubste, in ihr Fahrzeug stieg, es verriegelte und Gas gab. Beim Versuch, den Pkw zu stoppen, wurde der Detektiv angefahren und landete auf der Motorhaube. Die Frau fuhr mit ihm gut 30 Meter über den Parkplatz. Als sie abrupt bremste, rutschte der Detektiv von der Motorhaube und kam auf den Füßen zum Stehen. Die Tatverdächtige konnte mit ihrem Pkw über die Sewanstraße flüchten.

Der Mann gab den Einsatzkräften der Polizei bei der Anzeigenaufnahme an, unverletzt zu sein und lehnte eine Behandlung durch einen Arzt ab. Die Diebin soll Zeugenangaben zufolge eine schwarz-weiß gepunktete Jacke getragen haben.

Es wurden Strafermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Ladendiebstahls eingeleitet.