Auseinandersetzung endet mit Stichverletzungen

Nr. 0261

Gestern Abend erlitt ein junger Mann in Reinickendorf mehrere Stichverletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwickelte sich gegen 18 Uhr auf dem Gehweg der Straße Meller Bogen eine Auseinandersetzung zwischen einem 19- und einem 20-Jährigen, die sich beide kennen. In der Folge soll der Jüngere dem Älteren mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Anschließend flüchtete der 20-Jährige. Der 19-Jährige kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den genauen Hintergründen der Tat, hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 übernommen.