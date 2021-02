Mitarbeiterin einer Bank mit Pistole bedroht

Nr. 0259

Beim Betreten eines Tresorvorraums einer Bank in Wilmersdorf wurde eine Mitarbeiterin heute früh von zwei Unbekannten mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge betrat die 55-Jährige gegen 7.20 Uhr den Vorraum zum Tresor der Bank in der Blissestraße, als sie von zwei Maskierten mit einer Schusswaffe bedroht und zur Öffnung des Tresors aufgefordert wurde. Als dies der Mitarbeiterin nicht gelang und die Alarmanlage auslöste, entfernten sich die Männer aus den Räumlichkeiten. Alarmierte Einsatzkräfte umstellten den Bereich rund um die Bank und forderten Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes an, da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch in dem Haus befanden. Spezialeinsatzkräfte gingen in das Gebäude und suchten die Räume nach den beiden Räubern erfolglos ab, die auf noch nicht abschließend geklärtem Weg, jedoch ohne Beute, aus der Bank entkamen. Die Mitarbeiterin stand unter dem Eindruck des Geschehens, wurde aber nicht verletzt. Wie die beiden Maskierten letztlich in den Vorraum des Tresores gelangen bzw. aus der Bank flüchten konnten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes führt.