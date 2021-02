Sachbeschädigung an Parteibüro

Nr. 0255

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte die Glasfront eines Bürogebäudes in Pankow mit Farbe besprüht. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Zeitungszusteller gegen 5 Uhr Beschädigungen an dem Parteibüro in der Berliner Straße und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt und prüft unter anderem ein mutmaßliches Bekennerschreiben, welches als Schriftstück von den Einsatzkräften am Ort sichergestellt worden ist.