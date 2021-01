Party aufgelöst

Nr. 0245

Wegen einer Party in einer Wohnung in Friedrichshain alarmierten Anwohner der Warschauer Straße gestern Nachmittag die Polizei. Nach Angaben mehrerer Zeugen war aus der betroffenen Wohnung Party Lärm zu hören gewesen und es wären immer wieder Personen in die Wohnung eingelassen worden. Im Hausflur trafen Polizeikräfte gegen 17.30 Uhr auf vier Personen, die gerade dabei waren, an der Tür zu besagter Wohnung zu klingeln. Eine Frau versuchte noch davonzurennen, wurde jedoch von Polizeikräften aufgehalten. Gegen alle vier wurden Anzeigen geschrieben.

Nach mehrmaligem Klingeln öffnete schließlich ein Mann, der jedoch die Tür sofort wieder schloss, als er die Beamten sah. Erst auf weiteres Klingeln und Klopfen öffnete der 43-Jährige Wohnungsmieter erneut und gab an, lediglich er und seine Freundin würden sich in der Wohnung aufhalten. Erst nach mehreren Aufforderungen ließ der Mann die Polizeikräfte in die Wohnung. Diese stellten dort neben dem 43-Jährigen noch acht weitere Personen fest. Alle sollen sich nach Aussagen der Polizeikräfte am Ort äußerst unkooperativ verhalten haben, teilweise die Existenz der aktuellen Pandemie bestritten und sämtliche Maßnahmen ins Lächerliche gezogen haben. Mehrere Anwesende filmten durchgehend die polizeilichen Maßnahmen. Nachdem die Personalien aller Anwesenden aufgenommen worden waren, wurden den haushaltsfremden Personen Platzverweise erteilt und Anzeigen wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gefertigt.