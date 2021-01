Schlafende Männer attackiert

Nr. 0240

In Charlottenburg attackierte in der vergangenen Nacht ein Mann zwei schlafende Obdachlose. Zeugen hatten den derzeit noch Unbekannten gegen 2.30 Uhr bemerkt, als dieser auf der Straße des 17.Juni / Bachstraße einen E-Scooter auf einen 60-Jährigen warf, der unter der S-Bahn Brücke schlief. Anschließend war der Unbekannte gemäß Aussage der Zeugen gegen einen weiteren schlafenden Mann, einen 52-Jährigen, vorgegangen und hatte mehrfach auf diesen eingetreten. Hierbei soll sich der Unbekannte in herablassender Weise über die wohnungslosen Männer geäußert haben. Erst als ein Zeuge dazwischen ging und ankündigte die Polizei zu verständigen, ließ der aggressive Mann von seinen Opfern ab und flüchtete in Richtung S-Bahnhof Tiergarten. Polizeikräfte veranlassten die Sicherung von Videoaufnahmen und von eventuell vorhandenen Spuren an dem E-Scooter. Die beiden attackierten Männer mussten von Rettungskräften der Feuerwehr behandelt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.