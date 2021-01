Nr. 0221

Unbekannte brachen heute früh in eine Bankfiliale in Lichtenberg ein und entwendeten dort einen Geldautomaten. Ein aufmerksamer Passant rief gegen 4.20 Uhr die Polizei in die Ruschestraße, nachdem er an der Zugangstür der Bank ein Regalbrett wahrnahm, welches die Tür offenhielt. Die mutmaßlichen Diebe waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort. In der Bankfiliale stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass der oder die Unbekannten einen Geldautomaten entwendet hatten und einen zweiten erfolglos versucht hatten, aufzuhebeln. Zudem nahmen sie eine zerstörte Zugangstür zum Beratungsbereich wahr, in deren Räumlichkeiten der Inhalt eines Feuerlöschers entleert wurde. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 3.