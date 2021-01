Unbekannte Tote – Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung einer Frau

35 bis 42 Jahre alt

179 cm groß

69 kg schwer

Schulterlange, dunkelblonde Haare

Auffällig kurzes Daumenglied

keine Kinder geboren

Wer kann Hinweise zur Identität der Frau geben?

Wer vermisst eine Person, auf die die Beschreibung passt?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) – 4664 91244, per Fax unter (030) – 4664 912 499, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.