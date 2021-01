Flammen unter der Motorhaube

Nr. 0211

Zu einem Fahrzeugbrand in Waidmannslust mussten Polizei und Feuerwehr heute früh ausrücken. Ein Anwohner der Schluchseestraße bemerkte gegen 3.25 Uhr einen hellen Feuerschein unter der Motorhaube eines geparkten Opel Astra. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen an dem Auto, die bereits auf einen davorstehenden Mazda übergesprungen waren. Der zuerst in Brand stehende Wagen brannte nahezu vollständig aus, der andere wurde am Heck leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung wurden Ermittlungen eingeleitet, die ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen hat.