Polizeibeamter nach Raub festgenommen

Bereits am vergangenen Dienstag, 19. Januar 2021, nahmen Zivilfahnder der Polizei Berlin am S-Bahnhof Westhafen einen 30-jährigen Polizeibeamten ebenfalls der Polizei Berlin fest.

Die Festnahme des seit längerem nicht im Dienst befindlichen Beschäftigten der Polizei Berlin erfolgte bei dem Versuch, ein am 14. Januar in Bamberg geraubtes Smartphone zu verkaufen. Der Mann steht in dringendem Verdacht gemeinsam mit einem ebenfalls ermittelten und festgenommenen Komplizen über den Raub des Smartphons hinaus am selben Tag einen Diebstahl eines Autos in Schweinfurth sowie am 15. Januar einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in Bamberg begangen zu haben. Das entwendete Fahrzeug soll hierfür Tatwerkzeug gewesen sein.

Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg und der Staatsanwaltschaft Bamberg führten auf die Spur der beiden Männer. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei Berlin gelang die Festnahme des 30-Jährigen, der nun auch dienstrechtlichen Maßnahmen entgegensieht. Gegen beide Tatverdächtigen wurde auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich in Bamberg in Untersuchungshaft.

