13-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0201

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Kind. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ der 13-Jährige Rahman GHADAMI aus bislang unbekannten Gründen am Samstag, den 23. Januar 2021 gegen 14.20 Uhr seine Unterkunft im Evangelischen Johannesstift in der Schönwalder Allee in Berlin-Spandau.

Geschätztes Alter 12 Jahre

etwa 140 cm groß

hargere Gestalt

Schwarz/braune Jacke

Schwarze Jeanshose

Schwarze Sportschuhe der Marke Adidas