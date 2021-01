Auf dem Weg zur Arbeit schwer verletzt

Nr. 0197

Ein Mitarbeiter der BVG wurde heute früh in Tempelhof bei einem Raub schwer verletzt. Nach Angaben des 36-jährigen Angestellten war er in Arbeitsuniform gegen 3.30 Uhr zu Fuß in der Attilastraße auf dem Weg zum Dienst, als er von einem unbekannten Mann plötzlich mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde. Nachdem der 36-Jährige dem Drohenden Geld ausgehändigt hatte, soll dieser ihm einen Stoß in die rechte Körperseite gegeben haben und sei dann in Richtung S-Bahnhof Attilastraße geflüchtet. Der Angegriffene stellte wenig später eine blutende Stichverletzung fest und allarmierte Rettungskräfte und Polizei. Der Verletze wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Raubkommissariat der Direktion 4 übernommen.