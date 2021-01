Unbekannte überfallen Tankstelle

Nr. 0160

In Heiligensee überfielen heute früh zwei unbekannt gebliebene Männer eine Tankstelle. Nach Angaben der 55-jährigen Angestellten betraten gegen 6.20 Uhr die beiden maskierten Männer den Verkaufsraum der Tankstelle an der Heiligenseestraße. Mit dem Vorhalten eines Messers und einer Schusswaffe soll das Duo die Mitarbeiterin aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen. Die Tatverdächtigen sollen sich Geld aus der Kassenlade gegriffen und einige Zigarettenschachtel aus der Auslage genommen haben. Anschließend flüchteten beide mit ihrer Beute in Richtung Dambockstraße. Die 55-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 übernommen.