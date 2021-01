Mehrere Fahrzeuge auf Sicherstellungsgelände beschädigt

Nr. 0152

Unbekannte Täter beschädigten heute früh vier Fahrzeuge auf dem Sicherstellungsgelände an der Cecilienstraße in Biesdorf. Gegen 5.30 Uhr wurde ein Polizeimitarbeiter wegen eines Knallgeräusches auf zwei mutmaßliche Täter aufmerksam, welche mit unbekannten Gegenständen auf mehrere Fahrzeuge einschlugen und kurz darauf flüchteten. Alarmierte Einsatzkräfte des Abschnitts 32 stellten Beschädigungen an vier Fahrzeugen sowie am Zaun des Geländes fest und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung in fünf Fällen ein, welche von einem Abschnittskommissariat in der Polizeidirektion 3 geführt werden.