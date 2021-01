Festnahme nach Einbruch in Bürogebäude

Nr. 0127

Polizeibeamte des Abschnitts 15 nahmen heute früh in Prenzlauer Berg einen 55-jährigen Mann wegen des dringenden Verdachts eines Büroeinbruchs fest. Ein Sicherheitsmitarbeiter des Hauses in der Schönhauser Allee hatte gegen 3.15 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er den Unbekannten in dem verschlossenen Gebäude bemerkt hatte. Der Mitarbeiter des Wachschutzunternehmens hielt den mutmaßlichen Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Nach bisherigen Ermittlungen habe der Tatverdächtige die Eingangstür des Gebäudes aufgehebelt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten mutmaßliches Einbruchswerkzeug und stellten dieses sicher. Der Festgenommene wurde der weiterermittelnden Kriminalpolizei der Direktion 1 übergeben.