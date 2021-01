Hochzeitsfeier aufgelöst

Nr. 0125

In Gesundbrunnen musste die Polizei am Samstagabend eine Hochzeitsfeier auflösen, bei der zu viele Personen trotz der derzeitigen Pandemiesituation ohne Mund-Nasen-Schutz feierten. Anwohner der Badstraße hatten gegen 18.20 Uhr die Polizei verständigt und angegeben, dass in einer Wohnung eine Feier stattfinden würde. Als Polizeikräfte einer Einsatzhundertschaft dieser Meldung nachgingen, stellten sie in der angegebenen Wohnung insgesamt 56 Erwachsene und sieben Kinder fest, die dort augenscheinlich eine Hochzeit feierten. Keine der Personen trug Mund-Nasen-Schutz, Abstände konnten in der Wohnung nicht eingehalten werden. Die Identitäten aller Anwesenden wurden überprüft und gegen alle Erwachsenen Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geschrieben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen entlassen.