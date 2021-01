Geld aus Kasse geraubt

Nr. 0112

Ein Unbekannter hat gestern Nachmittag Geld aus der Kasse einer Bäckerei in Mitte geraubt. Nach Angaben der 26 Jahre alten Angestellten habe der maskierte Mann das Geschäft in der Wallstraße gegen 17.40 Uhr betreten, ein Messer gezogen, die Frau damit bedroht und Geld gefordert. Als die Bedrohte der Forderung der Aushändigung nicht nachgekommen war, soll der Kriminelle sie zur Seite geschubst und selbst in die Kasse gegriffen haben. Mit dem geraubten Geld sei er dann geflüchtet. Die unverletzt gebliebene 26-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Eine Absuche nach dem Flüchtigen blieb erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.