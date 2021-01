Fußgänger von LKW erfasst und schwer verletzt

Nr. 0102

Heute Morgen erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Neukölln schwere Verletzungen. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge wurde der 54-Jährige beim Überqueren der Haberstraße von einem 47 Jahre alten LKW-Fahrer, der mit dem Fahrzeug von der Schmalenbachstraße nach rechts in die Haberstraße abbog, erfasst und am gesamten Körper schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst am Unfallort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Die Haberstraße war zwischen dem Boschweg und der Neuköllnischen Allee im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 10.00 Uhr komplett gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.