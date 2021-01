Seniorin von Radfahrerin angefahren

Nr. 0096

Bei einem Verkehrsunfall in Nikolassee erlitten gestern zwei Frauen Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine 77-Jährige gegen 14 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann die Fahrbahn der Spanischen Allee in Höhe der Alemannenstraße überquert haben und hierbei, gemäß Zeugen, plötzlich stehen geblieben sein, während ihr Mann vorlief. Eine 21-Jährige, die mit ihrem Rad in der Spanischen Allee in Richtung Potsdamer Chaussee unterwegs war, fuhr gegen die Fußgängerin. Beide Frauen stürzten. Die 77-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schulterbruch, Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die 21-Jährige klagte über Schmerzen in der Hüfte, verzichtete aber vorerst auf eine Untersuchung und wollte sich im Anschluss selbst in ärztliche Behandlung begeben.