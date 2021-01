Nr. 0088

In der vergangenen Nacht wurde in Weißensee auf einem Vordach ein junger Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Anwohner entdeckten den 22-Jährigen gegen 1 Uhr auf einem Dach eines Flachbaus vor einem mehrgeschossigen Wohnhaus in der Nüßlerstraße und alarmierten die Rettungskräfte. Der junge Mann wies Verletzungen auf, die auf einen Sturz aus großer Höhe hindeuteten, sowie weitere Verletzungen am Körper, die ihm durch eine andere Person gewaltsam zugefügt worden sein könnten. Die Ermittlungen dauern an und wurden von der 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen.