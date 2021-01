Festnahme nach Diebstahl aus Auto

Nr. 0078

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag einen Mann in Neukölln fest, der im Verdacht steht, aus einem Auto ein Mobiltelefon entwendet zu haben. Gegen 14 Uhr soll eine 41-jährige Frau ihr Fahrzeug in der Emser Straße abgestellt und versucht haben, es aus der Ferne zu verschließen. Dies soll der später Festgenommene ersten Erkenntnissen zufolge verhindert haben, indem er die Funkverbindung zwischen dem Wagen und dem Fahrzeugschlüssel blockierte. Anschließend soll er ein Handy aus dem Fahrzeug entwendet haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der mutmaßliche Dieb wurde später wiedererkannt und von Passanten bis zum Eintreffen alarmierter Polizeieinsatzkräfte festgehalten. Diese brachten den 22-Jährigen für eine erkennungsdienstliche Behandlung in ein Polizeigewahrsam und überstellten ihn im Anschluss der Kriminalpolizei der Direktion 5 überstellten, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt.