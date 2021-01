Festnahmen nach Verdacht der Farbschmierereien an zwei Wohnhäusern

Nr. 0076

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 24 nahmen in der vergangenen Nacht eine Frau sowie einen Heranwachsenden in Charlottenburg fest, die im Verdacht stehen, zwei Wohnhäuser mit politisch linksmotivierten Schriftzügen beschmiert zu haben. Ein Zeuge alarmierte kurz nach 1 Uhr die Polizei, weil Unbekannte aus Spraydosen die Fassade eines Wohnhauses beschmiert haben sollen. In der Schillerstraße entdeckten die Polizistinnen und Polizisten den 19-Jährigen sowie seine 23-jährige Begleiterin und fanden bei deren Überprüfung insgesamt fünf Spraydosen in unterschiedlichen Farben. Bei der Nahbereichsabsuche nach möglichen Sachbeschädigungen entdeckten die Einsatzkräfte sowohl in der Zillestraße als auch in der Schillerstraße die Schriftzüge an den Hauswänden. Beide Tatverdächtigen konnten nach einer Personalienfeststellung ihren Weg fortsetzen, ihre Spraydosen wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.