Party aufgelöst

Nr. 0069

Polizeieinsatzkräfte lösten in der vergangenen Nacht eine Party in Tempelhof auf. Gegen 0.15 Uhr wurden die Polizistinnen und Polizisten in ein Eventcenter in der Colditzstraße alarmiert, wo sie Musik und Lichteffekte sowie sechs Personen feststellten, die weder den erforderlichen Mindestabstand einhielten noch eine Mund-Nase-Bedeckung trugen. Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Wasserpfeifen, eine Musikanlage und eine Nebelmaschine. Auf den Tischen standen zudem diverse Gläser mit Getränken. Die Polizeieinsatzkräfte lösten die Veranstaltung auf und leiteten gegen alle Anwesenden, drei Frauen im Alter von 18, 31 und 34 Jahren sowie drei Männer im Alter von 23, 25 und 26 Jahren, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die geltende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.