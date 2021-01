Fahrzeuge in Brand gesetzt

Lichtenberg/Mitte

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht Fahrzeuge in Alt-Hohenschönhausen und Gesundbrunnen angezündet, die teilweise völlig ausbrannten. In beiden Fällen wurden keine Menschen verletzt; ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen.

Nr. 0067

In der Fritz-Lesch-Straße hörten Anwohnende gegen 21.30 Uhr laute Knallgeräusche und sahen kurz darauf einen in Flammen stehenden Renault. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Der Pkw brannte völlig aus.

Nr. 0068

In der Grüntaler Straße alarmierten Anwohnende gegen 23.50 Uhr die Polizei und Berliner Feuerwehr, als sie Flammen an einem Mercedes haben emporsteigen sahen. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte breiteten sich die Flammen an dem Pkw aus, sodass zwei in unmittelbarer Nähe stehende Fahrzeuge, ein Opel und ein Fiat, ebenfalls komplett ausbrannten. Durch die starke Hitzeentwicklung des Brandes wurden zudem ein BMW und ein Volvo erheblich beschädigt. Während der Löscharbeiten war die Grüntaler Straße zwischen der Osloer Straße und der Klever Straße für knapp eine Stunde gesperrt.