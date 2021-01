Beim Abendspaziergang mit Messer attackiert

Nr. 0062

Ein Unbekannter verletzte gestern Abend einen Spaziergänger in Französisch Buchholz mit einem Messer an der Lende. Der 20-Jährige kam zur stationären Behandlung in eine Klinik, in welcher seine Verletzung operativ versorgt wird. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach jedoch nicht.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der junge Mann gegen 19.20 Uhr auf einem unbeleuchteten Verbindungsweg am Steinsperlingweg unterwegs, als ihm eine dunkle Gestalt entgegenkam und wortlos mit dem Messer zustach. Anschließend entschwand der Angreifer unerkannt in der Dunkelheit. Ein 70-jähriger Passant hörte die Hilferufe des Verletzten, eilte zu ihm und alarmierte Polizei und den Rettungsdienst. Die Hintergründe der Tat sind derzeit völlig unklar. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie die Suche nach dem Täter dauern an.