Frau tot in Wohnung aufgefunden

Gemeinsame Meldung mit der Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0050

Die 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt hat seit heute Vormittag Ermittlungen in Neukölln aufgenommen. Ein 83-Jähriger Anwohner der Mahlower Straße hatte gegen 11.40 Uhr die Polizei über den Tod seiner 93-jährigen Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung informiert. Einsatzkräfte fanden daraufhin die Frau in der Wohnung in einem leblosen Zustand. Die Auffindesituation führte zur Festnahme des Ehemanns und zu weiteren Ermittlungen.