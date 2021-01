Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Nr. 0043

Gestern Nachmittag ereignete sich in Kladow ein Verkehrsunfall bei dem sich ein Mietwagen überschlug. Gegen 16.50 Uhr war der 23-jährige Fahrer eines BMW zusammen mit einer gleichaltrigen Beifahrerin auf der Uferpromenade in Richtung Ritterfelddamm unterwegs. In einer nach rechts verlaufenden Kurve kam der junge Fahrer aus bislang unbekannten Gründen mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Beide Insassen konnten den Wagen selbstständig verlassen. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide mit Kopf- und Nackenschmerzen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden. Nach Aussage eines Zeugen soll der 23-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kurve gefahren sein. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.