Pyrotechnik in Wohnung geworfen

Nr. 0042

In Lichtenberg soll eine unbekannte Person in der vergangenen Nacht vermutlich einen Böller durch ein geöffnetes Fenster einer Erdgeschosswohnung geworfen haben. Der 28 Jahre alte Mieter gab an, er habe gegen 2.20 Uhr mit dem Rücken zum Fenster am Schreibtisch seiner Wohnung in der Freiastraße gesessen, als er plötzlich einen sehr lauten Knall gehört und bemerkt habe, dass der Raum völlig verraucht war. Er klagte über Pfeifgeräusche in den Ohren, verzichtete aber auf eine ärztliche Behandlung. Durch den Druck der Explosion wurde der Heizkörper aus der Verankerung gedrückt sowie Teile der Gardinen beschädigt. Die Polizeikräfte sicherten Reste der explodierten Pyrotechnik. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Herbeiführens eines Sprengstoffexplosion.