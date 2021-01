Bei Einsatz wegen Lärms Drogen entdeckt – Widerstand

Nr. 0037

Polizeieinsatzkräfte entdeckten in der vergangenen Nacht im Ortsteil Falkenhagener Feld bei einem Einsatz wegen unzulässigen Lärms weißes Pulver im Gesicht eines Gastes und beschlagnahmten eine Musikanlage. Nachdem Einsatzkräfte bereits um 01.15 Uhr wegen Lärms zu einem Haus Am Bogen alarmiert wurden und eine Anzeige aufgenommen hatten, erfolgte nur kurz darauf gegen 2 Uhr erneut ein Einsatz. Dabei entdeckten sie im Gesicht des Mannes, der ihnen geöffnet hatte, Rückstände eines weißen Pulvers. Sowohl diese Wohnung als auch die eigentliche Wohnanschrift des mutmaßlichen Drogenkonsumenten wurden daraufhin durchsucht und die Einsatzkräfte beschlagnahmten weitere betäubungsmittelsuspekte Substanzen, die nun kriminaltechnisch untersucht werden. Darüber hinaus widersetzte sich der Tatverdächtige der Festnahme und beleidigte die Einsatzkräfte, die ihn für eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme in ein Gewahrsam brachten. Anschließend wurde er dem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt und muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Landesimmissionsschutzgesetz verantworten.