Roller in Brand gesetzt

Nr. 0035

Unbekannte haben gestern Abend einen Motorroller in Hakenfelde in Brand gesetzt. Eine Streife des Polizeiabschnitts 21 stellte um 20 Uhr in der Eiswerderstraße eine Piaggio fest, die vollständig in Flammen stand. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer. Menschen wurden nicht verletzt. Es wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.