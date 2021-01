Festnahme im Keller

Nr. 0028

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 nahmen in der vergangenen Nacht in Lichtenberg einen mutmaßlichen Geschäftseinbrecher fest. Nach bisherigen Ermittlungen hörte eine 42-jährige Anwohnerin gegen 2.20 Uhr verdächtige Geräusche aus dem im Mehrfamilienhaus befindlichen Spätkauf und alarmierte die Polizei in die Scheffelstraße. Die Einsatzkräfte stellten im Hausflur Einbruchsspuren an einer Tür fest und vernahmen selbst verdächtige Geräusche aus dem Nachbarhaus. Bei der Absuche trafen sie im Kellerbereich auf einen 32-jährigen Mann. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Kräfte im mitgeführten Rucksack verschiedene Einbruchwerkzeuge und in der Kleidung des Mannes ein Messer. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 3 übergeben. Die Ermittlungen dauern an.