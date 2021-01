Kastenwagen bei Feuer stark beschädigt

Nr. 0026

Bei einem Fahrzeugbrand in Reinickendorf wurde in der vergangenen Nacht ein Transporter erheblich beschädigt. Die Angestellte eines Wachschutzunternehmens bemerkte kurz nach 2 Uhr während einer Kontrollfahrt in der Teichstraße den brennenden Mercedes Sprinter und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, die den Motor- und Innenraum des Fahrzeuges stark beschädigten. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.