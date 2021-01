Verbotene Pyrotechnik in Wohnung gezündet

Nr. 0022

In Lankwitz zündete ein 49-Jähriger gestern Abend Pyrotechnik in seiner Wohnung und wurde hierbei schwer verletzt. Gegen 21.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße In den Neuen Gärten alarmiert, weil es hier zur Auslösung einer Brandmeldeanlage gekommen war. Der Mieter der betroffenen Wohnung schilderte, dass er etwas auf der Straße gefunden hatte, das er für harmlos hielt und dieses in seiner Küche entzündete. Hierbei sei es zu einer Explosion gekommen. Durch die Druckwelle wurde das Küchenfenster komplett und Teile der Fenster in Wohn- und Badezimmer zerstört. Der 49-Jährige erlitt ein Knalltrauma und Verletzungen an einem Arm und im Gesicht. Rettungskräfte brachten ihn für eine Versorgung seiner Wunden in ein Krankenhaus. Im Anschluss wurde der Mann aufgrund seines auffälligen psychischen Zustands außerdem einer psychiatrischen Abteilung im Krankenhaus vorgestellt. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.