Mann vermutlich mit Messer verletzt

Nr. 0021

Auf noch ungeklärte Weise wurde in der vergangenen Nacht in Spandau ein 22-Jähriger vermutlich mit einem Messer verletzt. Zeugen hatten die Polizei gegen 2.15 Uhr in die Flankenschanze alarmiert, weil sie Hilferufe einer Frau vernommen hatten. Einsatzkräfte trafen wenig später im Treppenhaus des von den Anrufenden benannten Wohnhauses auf den verletzten 22-Jährigen sowie dessen 28 Jahre alte Freundin, eine 18-Jährige und einen 23-Jährigen. Alle Personen machten unterschiedliche Angaben zu dem Geschehen. Gemäß Zeugenaussagen soll es zuvor in der Wohnung des Verletzten zu einem Streit zwischen ihm und seiner Freundin gekommen sein. Rettungskräfte brachten den oberflächlich verletzten 22-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Auch dessen 28 Jahre alte Freundin wurde, weil sie mehrfach das Bewusstsein verlor und offenbar unter Schock stand, von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.