Raub in Zeitungsladen scheitert

Nr. 2937

An der Gegenwehr des Inhabers scheiterte heute Morgen in Gropiusstadt ein Raub in einem Zeitungsladen. Der 63-jährige Überfallene gab bei der Anzeigenerstattung an, dass gegen 8.50 Uhr zwei maskierte Männer das Geschäft an der Lipschitzallee betraten. Während der eine Tatverdächtige am Tresen stehen blieb, soll der Komplize den Inhaber mit einem Reizstoffspray angegriffen haben. Der 63-Jährige habe sich einen Schlagstock gegriffen, woraufhin das Duo ohne Beute in Richtung Fritz-Erler-Allee geflüchtet sein soll. Der Inhaber erlitt leichte Verletzungen durch den Reizstoff und verzichtete auf eine Behandlung. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 übernommen.