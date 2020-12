Überfall auf Kiosk

Nr. 2930

Unbekannte haben gestern Nachmittag in Steglitz ein Pressegeschäft überfallen. Den Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen zufolge betraten zwei Männer gegen 18 Uhr das Geschäft in der Bismarckstraße. Einer der Männer bedrohte den 55-jährigen Angestellten, der alleine im Laden stand, mit einer Schusswaffe, der andere mit einem Messer. Mit seiner Schusswaffe deutete der erste Räuber nun unmissverständlich auf die Kasse, um so die Forderungen zu verdeutlichen. Der Messerführende nahm inzwischen Zigaretten und das Handy des Überfallenen, die im Verkaufsraum lagen, an sich. Als der Angestellte die Kasse öffnete, nahm er auch die gesamte Kassenschublade mit den Tageseinnahmen. Als die Beiden das Geschäft daraufhin wieder verließen, sprühte einer von ihnen noch Reizstoff in Richtung des Überfallenen, der dadurch eine starke Augenreizung davontrug. Eine 53-jährige Zeugin und ein 34-jähriger Zeuge berichteten von einem weiteren Mann, der in einem dunklen Auto in der Kniephofstraße auf die beiden Komplizen wartete und nachdem sie zugestiegen waren, in Richtung Altmarkstraße davonfuhr. Die Ermittlungen führt das Raubkommissariat der zuständigen Polizeidirektion.