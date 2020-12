In Schule eingebrochen und Feuer gelegt

Nr. 2917

Unbekannte haben sich am zweiten Weihnachtsfeiertag Zugang zu einem Schulgebäude in Altglienicke verschafft und dort ein einen Brand verursacht. Zeugen hatten gegen 22 Uhr Taschenlampenschein in dem Schulgebäude im Mohnweg bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Polizeikräfte stellten wenig später Einbruchspuren an einer Zugangstür fest und bemerkten ein Feuer im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Personen befanden sich nicht mehr in der Schule. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr löschten den Brand, durch den Versorgungsleitungen beschädigt wurden. Ob etwas entwendet wurde, ließ sich zunächst nicht feststellen. Die Ermittlungen dauern an.