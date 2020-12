Radfahrer schwer verletzt

Nr. 2907

Bei einem Verkehrsunfall in Oberschöneweide erlitt gestern Vormittag ein Radfahrer schwere Kopfverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 80-Jährige gegen 11.30 Uhr als Radfahrer die Fahrbahn der Treskowallee und wurde hierbei von dem Wagen eines 47-Jährigen erfasst, der in Richtung An der Wuhlheide fuhr. Der Radfahrer stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.