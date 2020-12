Festnahme nach Farbschmierereien

Nr. 2905

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Farbschmierer in Wedding festnehmen konnten. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sah die Zeugin gegen 23.30 Uhr einen Mann in der Kiautschoustraße, der die Fassade eines Wohnhauses beschmierte. Die Frau alarmierte die Polizei und teilte mit, dass sich der Tatverdächtige auf einem Fahrrad vom Tatort entfernte. Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten nahmen im Nahbereich einen 24-jährigen Radfahrer fest, der zwei Farbmarker, drei Sprühdosen und mehrere Sticker mit linksextremistischem Hintergrund bei sich hatte, vorübergehend fest. An der beschmierten Hauswand stellten die Einsatzkräfte ein in roter Farbe aufgetragenen Schriftzug fest. Nach einer Personalienfeststellung kam der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. Seine Farbutensilien beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten und leiteten ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein.