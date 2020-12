Mann nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 2904

In der vergangenen Nacht verstarb in Biesdorf ein Mann nach einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 36-Jährige gegen 23 Uhr in einem Auto auf der Straße Alt-Biesdorf in Richtung Alt-Mahlsdorf unterwegs. Einige Meter vor der Kreuzung zur Tychyer Straße verlor er aus bisher noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf den Mittelstreifen, prallte gegen einen Ampelmast und kam zum Stehen. Der Mann wurde in dem stark beschädigten Auto eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.