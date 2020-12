Pkw in Brand gesetzt

Nr. 2898

Unbekannte haben gestern Abend einen Pkw in Plänterwald in Brand gesetzt. Eine Anwohnerin alarmierte gegen 21.10 Uhr die Polizei in die Straße am Treptower Park, als sie das Feuer an einem Audi einer pharmazeutischen Firma sah. Ein Passant versuchte vergeblich mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten schließlich das Feuer, durch das ein davor parkender Dacia ebenfalls beschädigt wurde. Menschen wurden nicht verletzt. Einsatzkräfte leiteten ein Strafermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein, die Ermittlungen hierzu führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.